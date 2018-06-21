Россия, Южная Осетия и Абхазия заявили об опасности усиления активности НАТО

Во время женевских консультаций по безопасности в Закавказье представители России, Южной Осетии и Абхазии заявили о неприятии усиления активности Североатлантического альянса в регионе, сообщает МИД РФ.

Очередные консультации в Женеве проходили 19-20 июня. В них также участвовали представители США и Грузии при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ.

Представители России, Южной Осетии и Абхазии отметили, что расширение НАТО представляет серьезную угрозу безопасности в регионе. Они подчеркнули, что Москва, Цхинвал и Сухум оставляют за собой право на принятие соответствующих мер.

МИД РФ отмечает, что конструктивный диалог относительно проекта совместного заявления участников дискуссий о неприменении силы в очередной раз не сложился. Грузинская делегация настаивала на том, чтобы продолжить работу над американским вариантом, фактически выводящим Абхазию и Южную Осетию за рамки договоренностей.