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1:02   21 Июня 2018
Весь мир

​​​​​​​СМИ: Самолет в Мумбаи экстренно сел из-за отказа гидросистемы

​​​​​​​СМИ: Самолет в Мумбаи экстренно сел из-за отказа гидросистемы

Самолет Airbus A321 индийской авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в аэропорту города Мумбаи в связи с отказом гидросистемы во время полета.

Об этом со ссылкой на собственный источник в мумбайском аэропорту сообщает издание Financial Express, отмечая, что во время инцидента на борту лайнера находились 176 пассажиров. Отмечается, что самолет выполнял рейс Ахмадабад – Маскат через Мумбаи.

«Чрезвычайная ситуация была объявлена в 20.15* на борту рейса AI 985, следующего из Ахмадабада, из-за отказа гидросистемы», - говорится в сообщении

Спустя 15 минут, по данным издания, борт благополучно сел в аэропорту Мумбаи, при этом никто из пассажиров не пострадал. В настоящее время пассажиров планируется пересадить на другой самолет, чтобы они могли продолжить путь к месту назначения.

* 20,15 по индийскому времени соответствует 22.45 по московскому времени.

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Автор: Александр Люблинский
#экстренная посадка #происшествия #самолет #чп #индия #общество #весь мир #мумбаи #air india #отказ гидросистемы
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