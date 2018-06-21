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Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

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0:42   21 Июня 2018
Россия

Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление актера Вахтанга Кикабидзе о распаде СССР.

В интервью немецким СМИ 79-летний Кикабидзе заявил, что его порадовал распад Советского Союза. Также он рассказал, что испытывает ненависть, когда видит герб СССР. Грузинский актер отметил, что такую «огромную махину» было развалить трудно.

Пушков на своей странице в Twitter заявил, что Кикабидзе стал известным актером только благодаря СССР, в противном случае он был бы малоизвестным певцом с окраин Европы. По его мнению, Кикабидзе набрал годы, но мудрости к нему не пришло.

Кикабидзе отказался выступать в России в 2008 году, после войны в Южной Осетии. Грузинский актер также отказался от ордена Дружбы народов, который ему вручил президент РФ.

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Автор: Олег Королев
#пушков #ссср #кикабидзе
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