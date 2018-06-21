Клинцевич: Лидер Литвы, говоря о «российской угрозе», пытается отстраниться от политических реалий

Заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, единоросс Франц Клинцевич прокомментировал заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о необходимости быть готовыми отразить «российскую агрессию».

Слова политика в ночь на четверг приводит интернет-издание inforeactor. Напомним: накануне литовский лидер в интервью немецкому журналу Spiegel назвала «значительной» вероятность того, что Россия нападет на Литву, добавив при этом:

«Мы должны быть готовы: мысленно, политически, технологически, сердцем и душой».

Также Грибаускайте отметила, что российские войска, размещенные на границе с Польшей и Прибалтикой, в несколько раз превышают по своей мощи натовские войска.

По мнению Франца Клинцевича, президент Литвы, делая подобные заявления, пытается отстраниться от реального положения вещей на международной арене. Он напомнил, что у Москвы нет никаких мотивов – ни в политической, ни с экономической, ни с военной точки зрения – совершать в отношении Литвы подобные шаги. А президент Литвы Даля Грибаускайте, говоря о возможной «российской агрессии», по словам Клинцевича, в очередной раз пытается проявить лояльность западным политикам, но попытки дискредитировать РФ вызывают в Литве как внешние, так и внутренние проблемы. В частности, Россия в ближайшее время окончательно перестанет пользоваться литовскими морскими портами.

«А это основная статья дохода. Дальше экономический, политический и социальный коллапс. Через полгода Литва станет неинтересна США», - заявил Франц Клинцевич.

Также политик отметил, что все военные структуры, используемые в настоящее время американцами являются устаревшими, в то время как Россия в 21 веке своей сверхсовременной военной техникой рвет на части все компоненты.