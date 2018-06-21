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 Госдеп призывает Киев ускорить внедрение закона об антикоррупционном суде

Госдеп призывает Киев ускорить внедрение закона об антикоррупционном суде
0:18   21 Июня 2018
Весь мир

Госдеп призывает Киев ускорить внедрение закона об антикоррупционном суде

Госдеп призывает Киев ускорить внедрение закона об антикоррупционном суде

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт призвала Украину ускорить принятие поправок к законодательству для начала работы антикоррупционного суда.

На сайте Госдепартамента отмечается, что США приветствуют заявление главы МВФ Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Во вторник украинский президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект о создании антикоррупционного суда.

Науэрт отметила, что Лагард и президент Украины Петр Порошенко договорились о том, что Верховная рада должна ускорить внесение поправок в закон, чтобы антикоррупционный суд смог рассматривать все дела, которые находятся в его юрисдикции.

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Автор: Олег Королев
#украина #антикоррупционный суд
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