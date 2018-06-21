Госдеп призывает Киев ускорить внедрение закона об антикоррупционном суде

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт призвала Украину ускорить принятие поправок к законодательству для начала работы антикоррупционного суда.

На сайте Госдепартамента отмечается, что США приветствуют заявление главы МВФ Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Во вторник украинский президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект о создании антикоррупционного суда.

Науэрт отметила, что Лагард и президент Украины Петр Порошенко договорились о том, что Верховная рада должна ускорить внесение поправок в закон, чтобы антикоррупционный суд смог рассматривать все дела, которые находятся в его юрисдикции.