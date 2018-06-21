Самолет, собиравшийся в Москву, съехал с полосы в аэропорту Греции

В греческом аэропорту «Никос Казандзакис» самолет Airbus 320, принадлежащий компании Ellinair, который должен был совершить рейс Ираклион – Москва, во время руления съехал со взлетно-посадочной полосы.

Об этом в среду вечером сообщает местное интернет-издание holidaynews.gr. Отмечается, что все пассажиры благополучно покинули борт самолета, никто из них в ходе инцидента не пострадал. В аэропорту пообещали пересадить всех пассажиров на другой самолет, чтобы они могли вернуться в Москву.

При этом, по данным издания, в четверг греческие специалисты проведут проверку по факту произошедшего инцидента, и оценят, это может сказаться на планах полетов авиаперевозчика, так как летнее время является периодом интенсивного авиасообщения.