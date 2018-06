FIFA оштрафовала мексиканскую федерацию из-за поведения фанатов на ЧМ-2018

Мексиканские болельщики подвели свою футбольную федерацию под штраф FIFA, позволив себе на матче Германия – Мексика в рамках проходящего в России чемпионата мира скандировать гомофобные кричалки в адрес немецкого вратаря Мануэля Нойера.

Международная футбольная федерация в среду приняла решение из-за неподобающего поведения фанатов наказать Футбольную федерацию Мексики штрафом в размере десять тысяч долларов. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил корреспондент Associated Press Роб Харрис.

Напомним: матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Мексика – Германия прошел в минувшее воскресенье 17 июня и закончился победой мексиканской команды со счетом 1:0.

