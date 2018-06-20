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 Испанская сборная обыграла команду Ирана на ЧМ-2018 со счетом 1:0

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23:35   20 Июня 2018
Россия

Испанская сборная обыграла команду Ирана на ЧМ-2018 со счетом 1:0

Испанская сборная обыграла команду Ирана на ЧМ-2018 со счетом 1:0

Во втором туре группового этапа проходящего в России чемпионата мира по футболу между командами Испании и Ирана со счетом 1:0 победили испанцы.

Игра проходила в среду вечером в Казани. Единственный гол в ходе встречи забил нападающий испанской сборной Диего Коста на 54-й минуте.

Таким образом Коста записал на свой счет третий забитый мяч на этом мировом первенстве и сравнялся по результативности с российским форвардом Денисом Черышевым, поделив с ним второе место. На первом месте находится нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, забивший четыре мяча в двух играх.

По итогам двух туров сборная Испании с четырьмя очками делит первое место в группе В со сборной Португалии.

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Автор: Александр Люблинский
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