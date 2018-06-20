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23:22   20 Июня 2018
Россия

Штормовой ветер в Петербурге повредил кровлю вестибюля станции метро «Новокрестовская»

Штормовой ветер в Петербурге повредил кровлю вестибюля станции метро «Новокрестовская»

Пресс-секретарь Петербургского Метрополитена Юлия Шавель сообщила в среду вечером о повреждении декоративных элементов кровли северного вестибюля станции метро «Новокрестовская», которое произошло из-за сильного ветра.

При этом Юлия Шавель отметила, что станция метро продолжает работать, пассажиры входят на «Новокрестовскую» через южный вестибюль.

Напомним: станция метро «Новокрстовская», расположенная на набережной Макарова рядом со стадионом «Петровский», была введена в эксплуатацию 26 мая текущего года.

 

Накануне - 19 июня - по окончанию проходившего в Петербурге матча группового этапа домашнего чемпионата мира по футболу между командами России и Египта, станция Новокрестовская за три часа - с 23.00 до 02.00 - приняла почти 30 тысяч пассажиров, в основном болельщиков, празднующих победу российской сборной.

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Автор: Александр Люблинский
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