Штормовой ветер в Петербурге повредил кровлю вестибюля станции метро «Новокрестовская»

Пресс-секретарь Петербургского Метрополитена Юлия Шавель сообщила в среду вечером о повреждении декоративных элементов кровли северного вестибюля станции метро «Новокрестовская», которое произошло из-за сильного ветра.

При этом Юлия Шавель отметила, что станция метро продолжает работать, пассажиры входят на «Новокрестовскую» через южный вестибюль.

Напомним: станция метро «Новокрстовская», расположенная на набережной Макарова рядом со стадионом «Петровский», была введена в эксплуатацию 26 мая текущего года.

По причине штормового ветра повреждены декоративные элементы фасадной части кровли северного вестибюля станции Новокрестовская. Станция Новокрестовская работает, вход осуществляется через южный вестибюль. pic.twitter.com/RM0n6TEZK9 — Юлия Шавель (@JulieShavel) 20 июня 2018 г.

Накануне - 19 июня - по окончанию проходившего в Петербурге матча группового этапа домашнего чемпионата мира по футболу между командами России и Египта, станция Новокрестовская за три часа - с 23.00 до 02.00 - приняла почти 30 тысяч пассажиров, в основном болельщиков, празднующих победу российской сборной.