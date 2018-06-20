Мы в соц.сетях:
Штормовой ветер в Петербурге повредил кровлю вестибюля станции метро «Новокрестовская»

Штормовой ветер в Петербурге повредил кровлю вестибюля станции метро «Новокрестовская»

 Российские рапиристки заняли второе место на ЧЕ

Российские рапиристки заняли второе место на ЧЕ
ДНР: При обстреле окраин Горловки пострадал мирный житель

ДНР: При обстреле окраин Горловки пострадал мирный житель

 На Украине рассматривают вопрос о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей

На Украине рассматривают вопрос о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей
Трамп своим указом прекратил практику разлучения семей нелегалов

Трамп своим указом прекратил практику разлучения семей нелегалов

 Британская Палата лордов окончательно утвердила проект о Brexit

Британская Палата лордов окончательно утвердила проект о Brexit
Штормовой ветер в Петербурге повредил кровлю вестибюля станции метро «Новокрестовская»

Штормовой ветер в Петербурге повредил кровлю вестибюля станции метро «Новокрестовская»

 Российские рапиристки заняли второе место на ЧЕ

Российские рапиристки заняли второе место на ЧЕ
ДНР: При обстреле окраин Горловки пострадал мирный житель

ДНР: При обстреле окраин Горловки пострадал мирный житель

 На Украине рассматривают вопрос о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей

На Украине рассматривают вопрос о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей
Трамп своим указом прекратил практику разлучения семей нелегалов

Трамп своим указом прекратил практику разлучения семей нелегалов

 Британская Палата лордов окончательно утвердила проект о Brexit

Британская Палата лордов окончательно утвердила проект о Brexit
23:04   20 Июня 2018
Весь мир

Британская Палата лордов окончательно утвердила проект о Brexit

Британская Палата лордов окончательно утвердила проект о Brexit

Палата лордов парламента Великобритании в среду вечером окончательно утвердила правительственный вариант проекта закона о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза.

Лорды одобрили документ большинством, не прибегнув к процедуре голосования. Данное решение пресекает попытки ряда политиков внести в документ поправки, которые наделяют парламент полномочиями по изменению условий выхода страны из ЕС или отмене этой процедуры в случае невозможности заключения соглашения с Брюсселем. Дальше проект закона поступит на утверждение королевы Британии, а уже после обретет статус закона.

Ранее парламент, в основном Палата лордов, предпринимали попытку смягчить положения документа и условия Brexit. Поправки необходимо было согласовывать и по этой причине документ «кочевал» от нижней палаты в верхнюю и назад.

При этом изначально было понятно, что документ примут в предлагаемом кабмином виде, так как Тереза Мэй, и ее правительство, поддерживающее «жесткий Brexit», заручилось поддержкой палаты общин, имеющей большее влияние при принятии законов в стране.

Главным положением проекта закона о Brexit, который называют наиболее важным в Соединенном Королевстве за последнее десятилетие, является отмена действия на территории страны закона «О Европейском сообществе» от 1972 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#brexit #британия #политика #весь мир #палата лордов
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада Ближнее зарубежье
Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада
«Марш равенства» в Киеве расколол украинское общество.
21:51   20 Июня 2018
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня Весь мир

Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

14:53   20 Июня 2018
Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей Россия

Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей

14:00   20 Июня 2018
В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии Россия

В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии

13:21   20 Июня 2018
Самое читаемое
СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

 Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

 СМИ: Путин выступит с посланием Федеральному собранию второй раз за год

СМИ: Путин выступит с посланием Федеральному собранию второй раз за год

 Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе