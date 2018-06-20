Британская Палата лордов окончательно утвердила проект о Brexit

Палата лордов парламента Великобритании в среду вечером окончательно утвердила правительственный вариант проекта закона о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза.

Лорды одобрили документ большинством, не прибегнув к процедуре голосования. Данное решение пресекает попытки ряда политиков внести в документ поправки, которые наделяют парламент полномочиями по изменению условий выхода страны из ЕС или отмене этой процедуры в случае невозможности заключения соглашения с Брюсселем. Дальше проект закона поступит на утверждение королевы Британии, а уже после обретет статус закона.

Ранее парламент, в основном Палата лордов, предпринимали попытку смягчить положения документа и условия Brexit. Поправки необходимо было согласовывать и по этой причине документ «кочевал» от нижней палаты в верхнюю и назад.

При этом изначально было понятно, что документ примут в предлагаемом кабмином виде, так как Тереза Мэй, и ее правительство, поддерживающее «жесткий Brexit», заручилось поддержкой палаты общин, имеющей большее влияние при принятии законов в стране.

Главным положением проекта закона о Brexit, который называют наиболее важным в Соединенном Королевстве за последнее десятилетие, является отмена действия на территории страны закона «О Европейском сообществе» от 1972 года.