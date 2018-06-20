Трамп своим указом прекратил практику разлучения семей нелегалов

Президент США Дональд Трамп подписал в среду указ, позволяющий семьям нелегальных мигрантов не разлучаться при выдворении на родину.

При этом Трамп подчеркнул, что подписанный им документ прекращает практику разлучения детей незаконных иммигрантов с родителями, но в то же время политика «нулевой терпимости» США к незаконной иммиграции, объявленная в апреле текущего года, останется в силе.

Напомним: в последние несколько недель вопрос о разлучении семей незаконных мигрантов перерос в серьезный кризис. Политика «нулевой терпимости» предполагала обязательное задержание на американо-мексиканской границе семей с детьми, нелегально переходящих на территорию США. После задержания семьи разлучались, при этом взрослых нелегалов отправляли в изоляторы, а их детей помещали в спеццентры, так как по американским законам дети не несут уголовной ответственности и не могут находиться в заключении.

Как сообщалось, с мая по начало июня более двух тысяч детей были разлучены с родителями, что вызвало вал критики со стороны общественных организаций и оппозиционных демократов, а также присоединившихся к ним некоторых республиканцев в адрес администрации президента Трампа.