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22:44   20 Июня 2018
Весь мир

Саперы из РФ обезвредили в Сирии за сутки 18 взрывных устройств

Саперы из РФ обезвредили в Сирии за сутки 18 взрывных устройств

Российские специалисты в населенных пунктах Дума и Эн-Насрия в САР за минувшие сутки обезвредили 18 взрывных устройств.

Соответствующее заявление сделал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Цыганков.

Кроме того, он подчеркнул, что ранее обсуждалась возможность сокращения сроков согласования с Бюро нацбезопасности страны возвращения жителей населенного пункта Шабъа в провинции Дамаск, а также предоставления возможности прохода женщин и детей из освобожденных городов Бабилла, Ялда и Байт-Сахм на другие территории.

По словам Цыганкова, в населенных пунктах Дума и Эн-Насрия за день специалисты из РФ обследовали сразу 24 здания, где было найдено и обезврежено четыре мины, шесть снарядов и восемь взрывных устройств. В населенных пунктах провинции Хомс в настоящее время продолжаются работы по разбору завалов и очистке местной инфраструктуры от насыпей.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сирия #взрывчатка #саперы #центр по примирению враждующих сторон в сирии
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