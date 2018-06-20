Трамп отложил традиционный пикник с конгрессменами на лужайке Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что запланированный на четверг традиционный пикник на лужайке Белого дома с членами Конгресса и их семьями откладывается, в связи со всеобщей занятостью.

В настоящее время, по словам американского президента, все очень заняты, именно поэтому он и принял решение отменить запланированное мероприятие. Конгрессмены и сенаторы уже оповещены об отмене пикника.

«Мне не кажется это правильным - проводить пикник для членов Конгресса, когда мы все работаем сейчас над чем-то очень важным», - пояснил Трамп, добавив, что сейчас обсуждаются важные вопросы, в том числе и торговые.

Напомним: традиция совместного пикника президента США и конгрессменов на южной лужайке резиденции главы государства зародилась в 1980-е годы, когда главой Белого дома был Рональд Рейган.