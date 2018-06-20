ДНР: При обстреле окраин Горловки пострадал мирный житель
Исполняющий обязанности главы администрации города Горловка Иван Приходько заявил в среду, что в результате минометного обстрела территории самопровозглашенной Донецкой народной республики ранение получил один мирный житель.
В частности, по словам Приходько, обстрел велся по поселку Чигари в пригороде Горловки. Мирный житель получил многочисленные ранения в результате прилета мины во двор его дома в 19.50 по местному времени, которое совпадает с московским.
«Диагноз — минно-взрывная травма, осколочное ранение головы, грудной клетки слева, левого плеча, брюшной полости», - говорится в сообщении Приходько, размещенном в его Telegram-канале