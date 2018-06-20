Более 300 сирийцев за минувшие сутки вернулись в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте

В Сирии более 300 человек вернулись в свои дома в провинциях Хомс и Восточная Гута за последние сутки.

Об этом рассказал начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Он подчеркнул, что для жителей населенного пункта Сакба (провинция Риф Дамаск) и Халабия (провинция Алеппо) были проведены гуманитарные акции. В этих городах жителям раздали 650 продовольственных наборов и медикаменты. Общий вес гуманитарной помощи составил шесть тонн.

Кроме того, за минувшие сутки военные врачи из РФ оказали помощь 82 местным жителям, в числе которых 23 ребенка, заметил Цыганков.