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 Российские рапиристки заняли второе место на ЧЕ

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22:07   20 Июня 2018
Россия

Российские рапиристки заняли второе место на ЧЕ

Российские рапиристки заняли второе место на ЧЕ

Женская сборная Российской Федерации по фехтованию на рапирах смогла завоевать серебряные медали в командном турнире на чемпионате Европы в среду.

Спортивное мероприятие в эти дни проходит в сербском городе Нови-Сад. Рапиристки из России в финальной встрече проиграли соперницам из Италии со счетом 40:41. Команду РФ в финале чемпионата представляли Инна Дериглазова, Марта Мартьянова и Анастасия Иванова, за итальянскую команду выступили Камилла Манчини, Аличе Вольпи, Арианна Эрриго.

Третье место у команды Франции, которая в матче за третье бронзу нанесла поражение спортсменкам из ФРГ со счетом 45:26.

Ранее действующая олимпийская чемпионка Дериглазова из России на чемпионате Европы завоевала золото в личном турнире.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #спорт #фехтование #че
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