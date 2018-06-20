Российские рапиристки заняли второе место на ЧЕ

Женская сборная Российской Федерации по фехтованию на рапирах смогла завоевать серебряные медали в командном турнире на чемпионате Европы в среду.

Спортивное мероприятие в эти дни проходит в сербском городе Нови-Сад. Рапиристки из России в финальной встрече проиграли соперницам из Италии со счетом 40:41. Команду РФ в финале чемпионата представляли Инна Дериглазова, Марта Мартьянова и Анастасия Иванова, за итальянскую команду выступили Камилла Манчини, Аличе Вольпи, Арианна Эрриго.

Третье место у команды Франции, которая в матче за третье бронзу нанесла поражение спортсменкам из ФРГ со счетом 45:26.

Ранее действующая олимпийская чемпионка Дериглазова из России на чемпионате Европы завоевала золото в личном турнире.