На Украине рассматривают вопрос о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам градостроительства поддержал в среду предложение переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области.

Об этом сообщает руководитель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, отмечая, что авторы инициативы предлагают Днепропетровской области присвоить название Сичеславская, а Кировоградскую область называть Крапивницкой.

Также Вятрович отметил, что далее вопрос о переименовании областей будет рассмотрено парламентом Украины, но перед этим, так как вопрос стоит о внесении поправок в конституцию страны, предложение будет направленно на рассмотрение Конституционного суда.

Напомним: накануне сообщалось, что на Украине рассматривают также предложение переименовать город Переяслав-Хмельницкий, чтобы убрать из него упоминание о Богдане Хмельницком.