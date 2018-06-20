Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада

«Марш равенства» в Киеве расколол украинское общество.

Гей-парады могут спровоцировать очередной майдан. Так считает епископ Союза евангельских церквей Украины «Украинская миссионерская Церковь», старший пастор киевской Церкви «Христианская надежда», Валерий Решетинский.

«Мы все видели, что на марше пролилась свежая кровь, - возмущен епископ. - Это второй майдан. Но тогда за что мы там проливали кровь? По крови патриотов людей прошли. Почему полиция их дико охраняла, чем они заслужили? А к нам совсем другое отношение? Мне жаль этих людей, демонстрантов, они сексуально нездоровы, мучаются, инфекционные заболевания в крови всех этих людей. И это охраняют тысячи полицейских. Они же рассадник инфекций и хвори».

Тысячи полицейских, о которых говорит клирик, не только охраняли крупнейший в Киеве «марш равенства», прошедший 17 июня, в воскресенье, но и активно защищали представителей секс-меньшинств. Сам гей-парад продлился всего 20 минут, его участники находились за металлической решеткой. Без провокаций и задержаний тем не менее не обошлось. По отношению к противникам гей-парада полиция действовала предельно жестко, применяя дубинки и слезоточивый газ. Задержали 58 человек, некоторых из них увезли с разбитыми головами и сломанными ногами.

Глава Рады (Совета) по вопросам душпастырской опеки при Министерстве обороны Украины, военный капеллан, Рустам Фатуллаев шутит, что вскоре с такой политикой по улицам Киева пройдут парады алкоголиков, наркоманов, а может и педофилов.

«Либерализм – это, конечно, хорошо, - считает он. - Но всего должно быть в меру. Наша организация занимается реабилитацией людей: голубых и розовых. Я спрашиваю у них: «Почему ты такой?». А мне отвечают: «Честно? Это просто похоть. Нам так нравится». И это мы защищать должны?».

Фатуллаев не выступает за то, чтобы отправлять гомосексуалистов в тюрьму:

«Я и не за то, чтобы их обрезать и сажать в тюрьму. Есть разные грехи, но не надо это выпячивать».

Соломоново решение президенту Украины Петру Порошенко защитники традиционных ценностей предлагали еще накануне гей-парада. 25 тысяч украинцев подписали петицию «О защите семейных ценностей и института семьи». Авторы предлагали Порошенко внести в парламент законопроект о запрете пропаганды и популяризации антисемейных идей и запретить ЛГБТ марши.

Порошенко с предложениями общественности ознакомился и отклонил. Потому что такие инициативы ограничивают свободы граждан и являются неконституционными.

«Наша общая задача - построить толерантное, демократическое и европейское общество в Украине», – напомнил Порошенко.

В Верховной Раде с президентом не все согласны. Нардеп Оксана Белозир полагает, что стране необходимо восстанавливать институт семьи. С приходом новой власти, семейные ценности отошли на второй план, не хватает программ и финансирования.

«Сегодня институт семьи как таковой у нас в стране не существует и не влияет на формирование политики. Нам необходимо организовать министерство семьи – это будет наша великая победа», - считает она.

Что касается гей-парада в центре Киева, нардеп добавила, что ошибочно называть Украину демократической страной: