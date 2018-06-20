Меланья Трамп заявила Секретной службе об угрозах в адрес ее сына

Супруга американского президента Дональда Трампа Меланья Трамп сообщила Секретной Службе США, сотрудники которой охраняют ее семью, об угрозах в адрес ее сына Бэррона со стороны актера Питера Фонды.

Об этом в среду сообщает американское издание Daily Caller.

Ранее Фонда, комментируя практику разлучения семей нелегальных иммигрантов на южных границах США, написал в своем микроблоге Twitter:

«Нам нужно вырвать Бэррона Трампа из рук его матери и поместить его в клетку с педофилами, тогда и посмотрим, сможет ли его мать сопротивляться своему мужу».

В том же твите актер позволил себе выругаться в адрес президента США Дональда Трампа. Спустя некоторое время 78-летний Питер Фонда удалил эту запись со своей страницы.

Напомним: согласно американскому законодательству, угрозы в адрес президента страны и членов его семьи являются уголовным преступлением.