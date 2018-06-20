США официально уведомили ООН о выходе из СПЧ

Американские власти во вторник передали официальное уведомление о выходе из Совета ООН по правам человека генсекретарю ООН и председателю СПЧ.

Об этом сообщила в среду пресс-служба СПЧ. Письмо передал постоянный представитель США при ООН в Нью-Йорке. Оно адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. В копии послания также указано имя президента генеральной ассамблеи Мирослава Лайчака, председателя Совета ООН по правам человека Воислава Шуца и Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль Хуссейна.

В документе Вашингтон официально уведомляют ООН об отзыве своего членства в СПЧ с 17.00 по североамериканскому восточному времени 19 июня (00.00 20 июня по московскому времени).