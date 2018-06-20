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Минобороны задолжало «Газпрому» почти 12 миллиардов рублей

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Минобороны задолжало «Газпрому» почти 12 миллиардов рублей

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21:24   20 Июня 2018
Россия

Минобороны задолжало «Газпрому» почти 12 миллиардов рублей

Минобороны задолжало «Газпрому» почти 12 миллиардов рублей

Задолженность министерства обороны перед компанией за поставки газа и тепла составила порядка 12 миллиардов рублей, заявил генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Кирилл Селезнев.

Ведомство должно «Газпрому» семь миллиардов рублей за свет, еще четыре — за тепло.

«Пока от Минобороны мы слышали только обещания. Сейчас обсуждение вопроса о погашении задолженности приостановлено. Когда он решится — я вам сказать не могу»,— подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что реформа оплаты ЖКХ в предприятиях, включенных в состав Минобороны, провалилась: долги за электроэнергию и тепло сохранились и продолжают расти. Например, долг за электроэнергию вырос на 25% и составил более 15 миллиардов рублей.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #минобороны #газпром
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