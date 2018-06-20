СМИ: Встреча Трампа с королевой Великобритании состоится 13 июля

Президент США Дональд Трамп 13 июля нанесет в Великобританию рабочий визит, в рамках которого встретится с королевой Елизаветой II.

Об этом в среду, со ссылкой на американского после в Великобритании Роберта Вуд Джонсона, сообщает телеканал Sky News.

«Встреча с Ее Величеством — это самое важное, потому что она — глава государства», - заявил дипломат, отметив, что также во время визита Трампа в Великобританию запланированы переговоры с британским премьером Терезой Мэй.

При этом отмечается, что встреча Трампа с королевой Великобритании пройдет в Виндзорском замке, который на этот день – 13 июля – закроют для посетителей.

Напомним: приглашение Елизаветы II посетить Великобританию Трампу передаоа Тереза Мэй во время ее визита в США в 2017 году. После того, как информация об этом была опубликована в СМИ, свыше двух миллионов британцев подписались под петицией с требованием взять приглашение назад и отменить визит американского лидера в Лондон.