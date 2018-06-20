Японская принцесса посетила Кафедральный собор Феодора Ушакова в Саранске

Принцесса Японии Хисако Такамадо в среду посетила Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова в городе Саранск.

После приватной экскурсии по храму принцесса ответила на вопросы представителей СМИ. Она рассказала о своих впечатлениях от города, принимающего в этом году чемпионата мира по футболу, а также рассказала об укреплении культурных связей между государствами в рамках Года Японии в России.

Храм, который был открыт для прихожан и туристов в 2006 году, является одной из главных достопримечательностей Саранска. В здании собора располагается иконостас, выполненный из позолоченного дерева. Главная святыня - капсула с мощами адмирала Федора Ушакова, причисленного РПЦ к лику святых.