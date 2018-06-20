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20:42   20 Июня 2018
Весь мир

Армия САР освободила более десяти деревень на юге провинции Дамаск

Армия САР освободила более десяти деревень на юге провинции Дамаск

Армия Сирийской Арабской Республики вернула контроль над одиннадцатью поселениями в южной части провинции Дамаск.

Об этом проинформировало национальное агентство САНА, ссылаясь на военный источник. Освобожденные деревни расположены ближе к административной границе провинции Ас-Сувейда, где ранее боевики впервые за три года обстреляли из минометов одноименный административный центр.

Глава Сирийской Арабской Республики Башар Асад в интервью иранскому телеканалу "Аль-Алям" сообщал, что решения по югу Сирии пока нет. Дамаск поддерживает инициативу России, которая считает необходимым урегулировать ситуацию на юге мирным путем - так же, как это было сделано в Восточной Гуте и на севере Хомса.

Однако если террористы откажутся передать контроль армии Сирии над южными территориями, то власти допускают развитие военного сценария.

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Автор: Ольга Шпакова
#сирия #асад #дамаск #политика #армия сар
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