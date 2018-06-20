Армия САР освободила более десяти деревень на юге провинции Дамаск

Армия Сирийской Арабской Республики вернула контроль над одиннадцатью поселениями в южной части провинции Дамаск.

Об этом проинформировало национальное агентство САНА, ссылаясь на военный источник. Освобожденные деревни расположены ближе к административной границе провинции Ас-Сувейда, где ранее боевики впервые за три года обстреляли из минометов одноименный административный центр.

Глава Сирийской Арабской Республики Башар Асад в интервью иранскому телеканалу "Аль-Алям" сообщал, что решения по югу Сирии пока нет. Дамаск поддерживает инициативу России, которая считает необходимым урегулировать ситуацию на юге мирным путем - так же, как это было сделано в Восточной Гуте и на севере Хомса.

Однако если террористы откажутся передать контроль армии Сирии над южными территориями, то власти допускают развитие военного сценария.