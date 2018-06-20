Совфед одобрил закон о штрафах за размещение ссылок на запрещенные сайты

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за выдачу ссылок на запрещенные в России сайты для интернет провайдеров и физических лиц.

Документ предусматривает штрафы за размещение запрещенных ссылок в размере от трех до пяти тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч для должностных лиц, и от 500 до 700 тысяч для юридических лиц. Такие же меры применят в отношении операторов за отказ в доступе к реестру запрещенных ресурсов, пишет ТАСС.

После согласования в Совете Федерации закон направят на подпись президенту России Владимиру Путину. Если российский лидер подпишет документ, он вступил в силу спустя 90 дней после опубликования.