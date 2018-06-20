Российский паром «Петербург» освободили из-под ареста в Эстонии
Дальнейшую судьбу парома предстоит решить владельцу судна, заявил капитан корабля Николай Шашков.
Эстонский суд освободил из под ареста российский грузовой корабль «Петербург». Судно задержали из-за долгов. Ранее паром располагался в таллинском порту Пальяссааре.
Как сообщил капитан парома Николай Шашков, ситуация благополучно разрешилась: владелец корабля выплатил задолженность. Зарплата экипажу также выплачена в полном объеме.
Капитан поблагодарил Посольство России в Таллине за содействие и поддержку.