Российский паром «Петербург» освободили из-под ареста в Эстонии

Дальнейшую судьбу парома предстоит решить владельцу судна, заявил капитан корабля Николай Шашков.

Эстонский суд освободил из под ареста российский грузовой корабль «Петербург». Судно задержали из-за долгов. Ранее паром располагался в таллинском порту Пальяссааре.

Как сообщил капитан парома Николай Шашков, ситуация благополучно разрешилась: владелец корабля выплатил задолженность. Зарплата экипажу также выплачена в полном объеме.

Капитан поблагодарил Посольство России в Таллине за содействие и поддержку.