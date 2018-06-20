Испанский премьер-министр 9 июля встретится с лидером Каталонии

Премьер-министр Испании Педро Санчес планирует 9 июля провести встречу с лидером автономного сообщества Каталония Кимом Торрой.

Об этом в среду 20 июня сообщает пресс-служба председателя испанского правительства.

Напомним: в начале текущей недели Санчес в интервью телеканалу Televisión Española заявил, что планирует в скором времени согласовать даты встреч со всеми руководителями испанских регионов. При этом он отметил, что встречу с главой Каталонии планируется провести в начале июля.