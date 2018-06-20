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20:36   20 Июня 2018
Весь мир

Глава Госдепа на встрече с Ким Чен Ыном пошутил о его ликвидации

Глава Госдепа на встрече с Ким Чен Ыном пошутил о его ликвидации

Глава Госдепартамента США, бывший глава ЦРУ Майк Помпео во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном пошутил о его ликвидации.

Об этом сообщило издание Vanity Fair со ссылкой на заявление бывшего помощника Помпео. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, на встрече ранее в этом году северокорейский лидер напомнил Помпео, которые тогда возглавлял ЦРУ, о его высказываниях в прошлом году, что неплохо бы было сменить правящий режим в Северной Корее.

«Помпео не дрогнул. Директор ЦРУ пошутил, что он все еще пытается убить его (главу КНДР Ким Чен Ына.  — прим.ред.), и оба засмеялись»,  — сообщает издание со слов бывшего помощника главы Госдепа.

Встреча Помпео с Ким Чен Ыном состоялась в рамках подготовки саммита между лидерами двух государств, который прошел 12 июня этого года в Сингапуре.

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Автор: Алла Ларионова
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