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20:32   20 Июня 2018
Весь мир

ООН не получала уведомления от США о выходе из СПЧ

ООН не получала уведомления от США о выходе из СПЧ

По словам представителя президента Генеральной Ассамблеи ООН Бренден Варма, до этого не возникало случаев выхода из Совета, однако, по правилам, организация должна получить уведомление, которого пока не наблюдается. 

ООН продолжает ждать официального уведомления, подчеркнул он.

Накануне американский госсекретарь Майк Помпео и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявили о выходе страны из СПЧ ООН.

Данный Совет состоит из 47 стран-членов. Страны избираются на трехлетний срок с возможностью переизбрания на второй срок максимум. Выборы проходят в Генеральной Ассамблее ООН.

ООН не получала уведомления от США о выходе из СПЧ

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #оон #политика #никки хейли
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