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20:20   20 Июня 2018
Россия

Росстат сообщил о падении цен на бензин

Росстат сообщил о падении цен на бензин

Цены на бензин снизились с начала июня в средем по России на 0,1%. Цены на дизельное топливо остались прежними, сообщил Росстат.

Ранее эксперты организации зафиксировали резку остановку роста цен на топливо. При этом, на прошлой неделе цены автомобильное топливо увеличились на 1,4%.

Вице-премьер Дмитрий Козак обещал предотвратить дальнейшее увеличения стоимости бензина. Федеральная антимонопольная служба и министерство энергетики проводят мониторинг топливных цен каждый день.

Средняя стоимость литра топлива на территории России достигла 43,43 рубля.

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Автор: Надежда Егорова
#экономика #бензин #росстат
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