Росстат сообщил о падении цен на бензин

Цены на бензин снизились с начала июня в средем по России на 0,1%. Цены на дизельное топливо остались прежними, сообщил Росстат.

Ранее эксперты организации зафиксировали резку остановку роста цен на топливо. При этом, на прошлой неделе цены автомобильное топливо увеличились на 1,4%.

Вице-премьер Дмитрий Козак обещал предотвратить дальнейшее увеличения стоимости бензина. Федеральная антимонопольная служба и министерство энергетики проводят мониторинг топливных цен каждый день.

Средняя стоимость литра топлива на территории России достигла 43,43 рубля.