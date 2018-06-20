Вооруженный мужчина едва не сбросил прохожего с моста во Франции

Полиция французского города Тур задержала в среду мужчину, вооруженного ножом.

Как в среду сообщает издание Novelle République, задержанный пытался сбросить прохожего с моста. Он схватил мужчину и попытался перебросить его через перила, отмечает издание.

По данным СМИ, нападавшему около 30 лет. Мотивы нападения пока не уточняются.

При этом портал France Info сообщает, что перед задержанием нападавший выкрикивал «Аллах Акбар» и призывал сотрудников полиции его застрелить.

В ходе нападения никто не пострадал. Стражи порядка сейчас расследуют все детали случившегося.