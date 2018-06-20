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20:10   20 Июня 2018
Россия

Москалькова планирует посетить Вышинского 23 июня

Москалькова планирует посетить Вышинского 23 июня

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова планирует 23 июня посетить задержанного главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

В понедельник сообщалось, что Москалькова обсудила с украинской коллегой Людмилой Денисовой дату посещения Вышинского. Она заявила, что обладает полной информацией о состоянии Вышинского, которого ранее в СИЗО посетила Денисова.

По словам украинского омбудсмена, Вышинский содержится в камере на пять человек и находится в нормальных условиях -в камере есть душ с круглосуточной подачей горячей воды. Задержанный редактор ни на что не жаловался, подчеркнула она.

В ходе визита Денисовой Вышинский высказал желание встретиться с российским омбудсменом.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в киевскую редакцию РИА Новости Украина и провели там обыск. Вышинского задержали, обвинили в госизмене и арестовали на два месяца.

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #москалькова #сбу #денисова #вышинский
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