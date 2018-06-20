Москалькова планирует посетить Вышинского 23 июня

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова планирует 23 июня посетить задержанного главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

В понедельник сообщалось, что Москалькова обсудила с украинской коллегой Людмилой Денисовой дату посещения Вышинского. Она заявила, что обладает полной информацией о состоянии Вышинского, которого ранее в СИЗО посетила Денисова.

По словам украинского омбудсмена, Вышинский содержится в камере на пять человек и находится в нормальных условиях -в камере есть душ с круглосуточной подачей горячей воды. Задержанный редактор ни на что не жаловался, подчеркнула она.

В ходе визита Денисовой Вышинский высказал желание встретиться с российским омбудсменом.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в киевскую редакцию РИА Новости Украина и провели там обыск. Вышинского задержали, обвинили в госизмене и арестовали на два месяца.