Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0

В Ростове-на-Дону закончился матч второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Уругвая и Саудовской Аравии.

Команда Уругвая победила саудовцев со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на 23-й минуте игры форвардом уругвайской команды Луисом Суаресом, который стал единственным игроком своей национальной сборной, который отличился голами на трех мировых первенствах.

Проигрыш Саудовской Аравии, не забившей за два тура ни одного мяча, означает, что Российская сборная, которая в первом туре обыграла саудовцев со счетом 5:0, а во втором выиграла у Египта со счетом 3:1, теперь точно выходит в плей-офф турнира.