«М.Видео» закроет магазины Media markt

Главный исполнительный директор компании Энрике Фернандес сообщил о предстоящей реорганизации магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо».

Ранее Media Markt подтвердила планы по покупке 15% доли в «М.Видео». Сумма сделки составила 470 миллионов долларов. Ожидается, что сделку закроют до конца 2019 года.

После закрытия сделки «М.Видео» получит в управление 42 российских магазина «Медиа Маркт». Проверкой сделки займется федеральная антимонопольная служба. На месте нынешних магазинов бренда откроется 53 магазина «Эльдорадо» и «М.Видео».