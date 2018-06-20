Турчинов: Построенный Россией Крымский мост создает военную угрозу для юга Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что Крымский мост, который с мая текущего года соединяет материковую часть РФ с полуостровом Крым, создает для Украины военную угрозу с юга.

По мнению Турчинова, благодаря мосту, Россия получила возможность оперативно перебрасывать подразделения сухопутных войск на территорию полуострова, что позволит ей проводить на юге Украины наступательные операции.

Также, по словам Турчинова, у российской армии появилась возможность наносить ракетные удары из Крыма по разным городам Украины, так как комплексы С-400 могут, если будут размещены на полуострове, смогут достать любую точку в Центральной Украине.

Напомним: ранее секретарь СНБО высказал мнение, что Москве больше не нужны никакие военные переброски, так как Россия якобы завершила окончательную милитаризацию Крыма.