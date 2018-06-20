Путин: Россия готова продолжать конструктивно работать с ООН
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем назвал уникальной роль всемирной организации в деле предупреждения и разрешения кризисов.
При этом Путин отметил, что Россия готова продолжать конструктивно работать с Организацией объединенных наций, которая остается единственной универсальной площадкой для решения международных кризисов.
«Роль организации как универсального инструмента в решении кризисов, предупреждении кризисов в международных делах является абсолютно уникальной», - подчеркнул президент России.
При этом Путин напомнил, что сейчас Россия является председателем в Совете Безопасности ООН и выразил надежду на конструктивность проводимой работы.
Напомним: в ночь на вторник генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Россию с двухдневным визитом.