Путин: Россия готова продолжать конструктивно работать с ООН

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем назвал уникальной роль всемирной организации в деле предупреждения и разрешения кризисов.

При этом Путин отметил, что Россия готова продолжать конструктивно работать с Организацией объединенных наций, которая остается единственной универсальной площадкой для решения международных кризисов.

«Роль организации как универсального инструмента в решении кризисов, предупреждении кризисов в международных делах является абсолютно уникальной», - подчеркнул президент России.

При этом Путин напомнил, что сейчас Россия является председателем в Совете Безопасности ООН и выразил надежду на конструктивность проводимой работы.

Напомним: в ночь на вторник генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Россию с двухдневным визитом.