Мы в соц.сетях:
Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0

Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0

 Москалькова планирует посетить Вышинского 23 июня

Москалькова планирует посетить Вышинского 23 июня
Гройсман: К длительному падению украинской экономики привела некомпетентность властей

Гройсман: К длительному падению украинской экономики привела некомпетентность властей

 Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады

Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады
Путин: Россия готова продолжать конструктивно работать с ООН

Путин: Россия готова продолжать конструктивно работать с ООН

 Вашингтон признает роль РФ и Ирана в урегулировании афганского конфликта

Вашингтон признает роль РФ и Ирана в урегулировании афганского конфликта
Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0

Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0

 Москалькова планирует посетить Вышинского 23 июня

Москалькова планирует посетить Вышинского 23 июня
Гройсман: К длительному падению украинской экономики привела некомпетентность властей

Гройсман: К длительному падению украинской экономики привела некомпетентность властей

 Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады

Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады
Путин: Россия готова продолжать конструктивно работать с ООН

Путин: Россия готова продолжать конструктивно работать с ООН

 Вашингтон признает роль РФ и Ирана в урегулировании афганского конфликта

Вашингтон признает роль РФ и Ирана в урегулировании афганского конфликта
19:49   20 Июня 2018
Весь мир

Путин: Россия готова продолжать конструктивно работать с ООН

Путин: Россия готова продолжать конструктивно работать с ООН

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем назвал уникальной роль всемирной организации в деле предупреждения и разрешения кризисов.

При этом Путин отметил, что Россия готова продолжать конструктивно работать с Организацией объединенных наций, которая остается единственной универсальной площадкой для решения международных кризисов.

«Роль организации как универсального инструмента в решении кризисов, предупреждении кризисов в международных делах является абсолютно уникальной», - подчеркнул президент России.

При этом Путин напомнил, что сейчас Россия является председателем в Совете Безопасности ООН и выразил надежду на конструктивность проводимой работы. 

Напомним: в ночь на вторник генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Россию с двухдневным визитом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #оон #политика #весь мир #генсек оон #гутерреш #визит в россию #работа с оон #конструктивная работа
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня Весь мир
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня
Ряд авторитетных западных изданий предрекали сборной России провал на Чемпионате мира по футболу. Однако российские спортсмены продолжают демонстрировать мастерство на мундиале и удивлять болельщиков новыми победами.
14:53   20 Июня 2018
Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей Россия

Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей

14:00   20 Июня 2018
В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии Россия

В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии

13:21   20 Июня 2018
Акцизы на бензин пока останутся в регионах Россия

Акцизы на бензин пока останутся в регионах

18:22   19 Июня 2018
Самое читаемое
Откуда у Москвы столько денег

Откуда у Москвы столько денег

 СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

 Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

 Грибаускайте призвала готовиться отразить «российское вторжение»

Грибаускайте призвала готовиться отразить «российское вторжение»