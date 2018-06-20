Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже — гражданка Румынии

Задержанная накануне в Москве Карина Цуркан — гражданка Румынии. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Румынии.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

19 июня московский суд постановил заключить Цуркан под стражу. Ее обвиняют в шпионаже. Подробностей дела сотрудники правоохранительных органов не сообщают.

Ранее Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявил, что ведомство пока не получило официального подтверждения об аресте Цуркан от российской стороны. Однако, подчеркнул чиновник, ведомство готово предоставить консульскую помощь.