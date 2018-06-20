Мы в соц.сетях:
Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0

Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0

 Москалькова планирует посетить Вышинского 23 июня

Москалькова планирует посетить Вышинского 23 июня
Гройсман: К длительному падению украинской экономики привела некомпетентность властей

Гройсман: К длительному падению украинской экономики привела некомпетентность властей

 Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады

Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады
Путин: Россия готова продолжать конструктивно работать с ООН

Путин: Россия готова продолжать конструктивно работать с ООН

 Вашингтон признает роль РФ и Ирана в урегулировании афганского конфликта

Вашингтон признает роль РФ и Ирана в урегулировании афганского конфликта
Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0

Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0

 Москалькова планирует посетить Вышинского 23 июня

Москалькова планирует посетить Вышинского 23 июня
Гройсман: К длительному падению украинской экономики привела некомпетентность властей

Гройсман: К длительному падению украинской экономики привела некомпетентность властей

 Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады

Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады
Путин: Россия готова продолжать конструктивно работать с ООН

Путин: Россия готова продолжать конструктивно работать с ООН

 Вашингтон признает роль РФ и Ирана в урегулировании афганского конфликта

Вашингтон признает роль РФ и Ирана в урегулировании афганского конфликта
19:49   20 Июня 2018
Россия

Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже — гражданка Румынии

Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже — гражданка Румынии

Задержанная накануне в Москве Карина Цуркан — гражданка Румынии. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Румынии.

Об этом пишет  РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

19 июня московский суд постановил заключить Цуркан под стражу. Ее обвиняют в шпионаже. Подробностей дела сотрудники правоохранительных органов не сообщают.

Ранее Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявил, что ведомство пока не получило официального подтверждения об аресте Цуркан от российской стороны. Однако, подчеркнул чиновник, ведомство готово предоставить консульскую помощь.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#россия #румыния #цуркан
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня Весь мир
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня
Ряд авторитетных западных изданий предрекали сборной России провал на Чемпионате мира по футболу. Однако российские спортсмены продолжают демонстрировать мастерство на мундиале и удивлять болельщиков новыми победами.
14:53   20 Июня 2018
Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей Россия

Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей

14:00   20 Июня 2018
В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии Россия

В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии

13:21   20 Июня 2018
Акцизы на бензин пока останутся в регионах Россия

Акцизы на бензин пока останутся в регионах

18:22   19 Июня 2018
Самое читаемое
Откуда у Москвы столько денег

Откуда у Москвы столько денег

 СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

 Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

 Грибаускайте призвала готовиться отразить «российское вторжение»

Грибаускайте призвала готовиться отразить «российское вторжение»