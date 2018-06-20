Мы в соц.сетях:
Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0

Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0

 Москалькова планирует посетить Вышинского 23 июня

Москалькова планирует посетить Вышинского 23 июня
Гройсман: К длительному падению украинской экономики привела некомпетентность властей

Гройсман: К длительному падению украинской экономики привела некомпетентность властей

 Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады

Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады
Путин: Россия готова продолжать конструктивно работать с ООН

Путин: Россия готова продолжать конструктивно работать с ООН

 Вашингтон признает роль РФ и Ирана в урегулировании афганского конфликта

Вашингтон признает роль РФ и Ирана в урегулировании афганского конфликта
Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0

Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0

 Москалькова планирует посетить Вышинского 23 июня

Москалькова планирует посетить Вышинского 23 июня
Гройсман: К длительному падению украинской экономики привела некомпетентность властей

Гройсман: К длительному падению украинской экономики привела некомпетентность властей

 Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады

Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады
Путин: Россия готова продолжать конструктивно работать с ООН

Путин: Россия готова продолжать конструктивно работать с ООН

 Вашингтон признает роль РФ и Ирана в урегулировании афганского конфликта

Вашингтон признает роль РФ и Ирана в урегулировании афганского конфликта
20:08   20 Июня 2018
Россия

Бюджетный комитет Госдумы поддержал повышение НДС

Бюджетный комитет Госдумы поддержал повышение НДС

Комитет Государственной думы РФ по бюджету и налогам призывает парламентариев принять в первом чтении проект закона о повышении ставки НДС до 20% с 18%.

На рассмотрение нижней палаты парламента документ собираются вынести уже 3 июля этого года.

Повышение ставки налога, по расчетам правительства России, которое внесло ранее проект закона на рассмотрение в Думу, способствует увеличению доходов федерального бюджета России на 620 миллиардов рублей каждый год, начиная с 2019 года. При этом власти рассчитывают за сохранение всех действующих льготных ставок по НДС, а также возможность автопроизводителей получать вычеты на суммы налоги, которые уплачивались при приобретении товаров и услуг, даже если за них расплачивались за счет бюджетных субсидий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #госдума #политика #ндс
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня Весь мир
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня
Ряд авторитетных западных изданий предрекали сборной России провал на Чемпионате мира по футболу. Однако российские спортсмены продолжают демонстрировать мастерство на мундиале и удивлять болельщиков новыми победами.
14:53   20 Июня 2018
Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей Россия

Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей

14:00   20 Июня 2018
В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии Россия

В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии

13:21   20 Июня 2018
Акцизы на бензин пока останутся в регионах Россия

Акцизы на бензин пока останутся в регионах

18:22   19 Июня 2018
Самое читаемое
Откуда у Москвы столько денег

Откуда у Москвы столько денег

 СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

 Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

 Грибаускайте призвала готовиться отразить «российское вторжение»

Грибаускайте призвала готовиться отразить «российское вторжение»