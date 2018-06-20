Бюджетный комитет Госдумы поддержал повышение НДС

Комитет Государственной думы РФ по бюджету и налогам призывает парламентариев принять в первом чтении проект закона о повышении ставки НДС до 20% с 18%.

На рассмотрение нижней палаты парламента документ собираются вынести уже 3 июля этого года.

Повышение ставки налога, по расчетам правительства России, которое внесло ранее проект закона на рассмотрение в Думу, способствует увеличению доходов федерального бюджета России на 620 миллиардов рублей каждый год, начиная с 2019 года. При этом власти рассчитывают за сохранение всех действующих льготных ставок по НДС, а также возможность автопроизводителей получать вычеты на суммы налоги, которые уплачивались при приобретении товаров и услуг, даже если за них расплачивались за счет бюджетных субсидий.