Руководство ЕР обсудило с Медведевым трудоустройство пенсионеров

Мы затронули только возможные вопросы, отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов.

По его словам, руководство ЕР в среду, 20 июня, встретилось с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Обсудили вопросы занятости и трудоустройства молодежи, а также гарантии работы для пенсионеров, добавил глава фракции ЕР в ГД.

«Мы сказали, что да, мы будем такие идеи обсуждать», — заключил Неверов.

В четверг, 14 июня, Медведев сообщил об увеличении пенсионного возраста на пять лет для мужчин и восемь для женщин. Решение не касается нынешних пенсионеров Благодаря программе увеличения трудоспособного возраста в среднем пенсия россиян увеличится на тысячу рублей в год.