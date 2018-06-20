Руководство ЕР обсудило с Медведевым трудоустройство пенсионеров
Мы затронули только возможные вопросы, отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов.
По его словам, руководство ЕР в среду, 20 июня, встретилось с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Обсудили вопросы занятости и трудоустройства молодежи, а также гарантии работы для пенсионеров, добавил глава фракции ЕР в ГД.
«Мы сказали, что да, мы будем такие идеи обсуждать», — заключил Неверов.
В четверг, 14 июня, Медведев сообщил об увеличении пенсионного возраста на пять лет для мужчин и восемь для женщин. Решение не касается нынешних пенсионеров Благодаря программе увеличения трудоспособного возраста в среднем пенсия россиян увеличится на тысячу рублей в год.
Изменение пенсионного возраста будет постепенным, с достаточно длительным переходным периодом: с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин https://t.co/MsVxSTNYKB pic.twitter.com/l80CkkqgbX— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) June 14, 2018