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 Вашингтон признает роль РФ и Ирана в урегулировании афганского конфликта

Вашингтон признает роль РФ и Ирана в урегулировании афганского конфликта
Росстат сообщил о падении цен на бензин

Росстат сообщил о падении цен на бензин

 Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0

Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0
Гройсман: К длительному падению украинской экономики привела некомпетентность властей

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 Вашингтон признает роль РФ и Ирана в урегулировании афганского конфликта

Вашингтон признает роль РФ и Ирана в урегулировании афганского конфликта
19:36   20 Июня 2018
Весь мир

Вашингтон признает роль РФ и Ирана в урегулировании афганского конфликта

Вашингтон признает роль РФ и Ирана в урегулировании афганского конфликта

Россия и Иран вносят немалый вклад в урегулировании ситуации в Афганистане.

Об этом сообщила в ходе слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США заместитель помощника главы Госдепартамента США Эллис Уэллс. По ее словам, соседи Афганистана в регионе должны поддерживать мирный процесс.

Уэллс подчеркнула, что американская сторона работает в различных дипломатических уровнях с целью продвижения процесса урегулирования обстановки в Афганистане. Согласно заявлению политика, озабоченность Вашингтона вызывают сообщения о поддержке некоторыми странами радикалов, что их руководство оправдывает борьбой с терроризмом. При этом конкретных государств Уэллс не привела.  

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #иран #политика #афганистан
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