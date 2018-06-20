Вашингтон признает роль РФ и Ирана в урегулировании афганского конфликта

Россия и Иран вносят немалый вклад в урегулировании ситуации в Афганистане.

Об этом сообщила в ходе слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США заместитель помощника главы Госдепартамента США Эллис Уэллс. По ее словам, соседи Афганистана в регионе должны поддерживать мирный процесс.

Уэллс подчеркнула, что американская сторона работает в различных дипломатических уровнях с целью продвижения процесса урегулирования обстановки в Афганистане. Согласно заявлению политика, озабоченность Вашингтона вызывают сообщения о поддержке некоторыми странами радикалов, что их руководство оправдывает борьбой с терроризмом. При этом конкретных государств Уэллс не привела.