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Росстат сообщил о падении цен на бензин

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 Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0

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19:34   20 Июня 2018
Россия

Матвиенко допускает «шлифовку» законопроекта о пенсиях

Матвиенко допускает «шлифовку» законопроекта о пенсиях

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что все конструктивные предложения по внесению изменений в пенсионное законодательство будут обсуждаться.

Сенатор подчеркнула, что главной целью нововведений является повышение выплат пенсионерам. Законопроект, внесенный Кабмином РФ в Госдуму, предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста. С 2019 года возраст выхода на пенсию у мужчин постепенно поднимется до 65 лет, у женщин — до 63 лет. Ранее Матвиенко заявила, что данный закон могут принять уже в сентябре текущего года.

В настоящее время мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 55 — в соответствии с условиями, установленными в 1930-х годах.

Вопрос повышения пенсионного возраста в РФ обсуждается давно. Необходимость его введения обусловлена тем, что в стране выросла продолжительность жизни и тем, что государство не может обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране сокращается, а количество пенсионеров увеличивается.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #матвиенко #совфед #политика #пенсионный возраст
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