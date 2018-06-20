Великобритании предстоит оценить последствия закона о контрсанкциях

Британское правительство оценит последствия российского закона о контрсанкциях в отношении недружественных к РФ стран, заявил заместитель главы МИД Соединенного Королевства Харик Ахмад.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом представитель МИД отреагировал на парламентский запрос члена палаты лордов британского парламента Джона Андерсона. Парламентарий попросил правительство оценить новый закон и объяснить, как он повлияет на развитие двухсторонних отношений, международную торговлю, а также на положение английских инвесторов в России.

Андерсен известен симпатией к России. Он неоднократно выступал за возобновление диалога между государствами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». Документ позволяет вводить контрсанкции против государств, проводящих антироссийскую политику.