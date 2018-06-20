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Росстат сообщил о падении цен на бензин

Росстат сообщил о падении цен на бензин

 Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0

Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0
Гройсман: К длительному падению украинской экономики привела некомпетентность властей

Гройсман: К длительному падению украинской экономики привела некомпетентность властей

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19:26   20 Июня 2018
Весь мир

Великобритании предстоит оценить последствия закона о контрсанкциях

Великобритании предстоит оценить последствия закона о контрсанкциях

Британское правительство оценит последствия российского закона о контрсанкциях в отношении недружественных к РФ стран, заявил заместитель главы МИД Соединенного Королевства Харик Ахмад.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом представитель МИД отреагировал на парламентский запрос члена палаты лордов британского парламента Джона Андерсона. Парламентарий попросил правительство оценить новый закон и объяснить, как он повлияет на развитие двухсторонних отношений, международную торговлю, а также на положение английских инвесторов в России.

Андерсен известен симпатией к России. Он неоднократно выступал за возобновление диалога между государствами. 

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». Документ позволяет вводить контрсанкции против государств, проводящих антироссийскую политику.

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Автор: Надежда Егорова
#великобритания #санкции #мид рф
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