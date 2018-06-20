Президент Португалии получит гжельского Ждуна

Выставку «Португалия – край неизъяснимой красоты» открыли в туристско-информационном центре «Раменское». На церемонию открытия приехал атташе по культуре Португалии в РФ Жоау Мендоса.

Директор завода «Объединение Гжель» Александр Кочеров отдал Мендосу подарок для португальского лидера Марселу Ребелу ди Соза — Ждуна-футболиста в форме сборной Португалии и с мячом в руках. Атташе по культуре Португалии в РФ рассмотрел гжельского Ждуна и заверил, что отдаст подарок президенту, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Португальская сторона представила для экспозиции 15 печатных полей, которые раскрывают главные достопримечательности южной европейской страны на Пиренейском полуострове. Теперь центр рассказывает не только о достопримечательностях Раменского района и Подмосковья, но и Португалии.