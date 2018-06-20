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Росстат сообщил о падении цен на бензин

Росстат сообщил о падении цен на бензин

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Вашингтон признает роль РФ и Ирана в урегулировании афганского конфликта
Росстат сообщил о падении цен на бензин

Росстат сообщил о падении цен на бензин

 Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0

Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0
Гройсман: К длительному падению украинской экономики привела некомпетентность властей

Гройсман: К длительному падению украинской экономики привела некомпетентность властей

 Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады

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Путин: Россия готова продолжать конструктивно работать с ООН

Путин: Россия готова продолжать конструктивно работать с ООН

 Вашингтон признает роль РФ и Ирана в урегулировании афганского конфликта

Вашингтон признает роль РФ и Ирана в урегулировании афганского конфликта
19:21   20 Июня 2018
Россия

Президент Португалии получит гжельского Ждуна

Президент Португалии получит гжельского Ждуна

Выставку «Португалия – край неизъяснимой красоты» открыли в туристско-информационном центре «Раменское». На церемонию открытия приехал атташе по культуре Португалии в РФ Жоау Мендоса.

Директор завода «Объединение Гжель» Александр Кочеров отдал Мендосу подарок для португальского лидера Марселу Ребелу ди Соза — Ждуна-футболиста в форме сборной Португалии и с мячом в руках. Атташе по культуре Португалии в РФ рассмотрел гжельского Ждуна и заверил, что отдаст подарок президенту,  передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Португальская сторона представила для экспозиции 15 печатных полей, которые раскрывают главные достопримечательности южной европейской страны на Пиренейском полуострове. Теперь центр рассказывает не только о достопримечательностях Раменского района и Подмосковья, но и Португалии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #португалия #общество #раменское #ждун
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