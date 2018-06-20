Президент Португалии получит гжельского Ждуна
Выставку «Португалия – край неизъяснимой красоты» открыли в туристско-информационном центре «Раменское». На церемонию открытия приехал атташе по культуре Португалии в РФ Жоау Мендоса.
Директор завода «Объединение Гжель» Александр Кочеров отдал Мендосу подарок для португальского лидера Марселу Ребелу ди Соза — Ждуна-футболиста в форме сборной Португалии и с мячом в руках. Атташе по культуре Португалии в РФ рассмотрел гжельского Ждуна и заверил, что отдаст подарок президенту, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Португальская сторона представила для экспозиции 15 печатных полей, которые раскрывают главные достопримечательности южной европейской страны на Пиренейском полуострове. Теперь центр рассказывает не только о достопримечательностях Раменского района и Подмосковья, но и Португалии.
Президенту Португалии передали в подарок Ждуна-футболиста из Подмосковья https://t.co/oTNellmPex pic.twitter.com/yUV7h4Fy1I— Подмосковье (@Mosregtoday) June 19, 2018