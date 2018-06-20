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19:19   20 Июня 2018
Россия

Самолет компании Nordwind Airlines улетел из Москвы в Сочи без 13 пассажиров

Самолет компании Nordwind Airlines улетел из Москвы в Сочи без 13 пассажиров

Авиакомпаний Nordwind Airlines оставила в московском аэропорту Шереметьево 13 пассажиров, отказав им в регистрации на рейс в Сочи.

Как в среду передает местное новостное интернет-издание «Подмосковье сегодня», возмущенные пассажиры готовятся подать в суд на авиаперевозчика, сорвавшего им отдых.

В частности, одна из пострадавших – Людмила Волкова – рассказала, что они с мужем прибыли в аэропорт Шереметьево с двухчасовым запасом. На регистрацию на рейс Москва – Сочи стояла огромная очередь из простых пассажиров и иностранных футбольных болельщиков.

«Простояли больше часа, а когда подошли к стойке, нам сказали, что время регистрации вышло», - заявила женщина.

При этом пострадавшие отмечают, что регистрация на рейс проводилась очень медленно, а когда подошла их очередь, им неожиданно отказали в посадке, при том, что представители перевозчика на объявляли о том, что регистрация заканчивается.

Особенно пострадавших расстраивает то, что билеты на самолет были невозвратными, а значит можно не рассчитывать на компенсацию авиаперевозчика, то есть у людей не только испорчен отпуск, но и пропали деньги за купленные авиабилеты.

Представители авиаперевозчика Nordwind Airlines к настоящему моменту никак не прокомментировали произошедшее в Шереметьево.

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Автор: Александр Люблинский
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