Раскрашенный в триколор камерунец из Люберец стал популярнее Забиваки

Камерунский футбольный фанат Ригобер Еумби привлек внимание российских болельщиков необычным видом.

Специальной краской он нанес на тело российский триколор и в таком виде ходит болеть за российскую сборную на чемпионате мира, который проходит в России. Российские болельщики выкладывают в соцсети сотни снимков с эпатажным камерунцем, который по своей популярности практически сравнялся с Забивакой - символом турнира.

Впервые футбольные фанаты увидели мужчину на стартовом матче между сборными Российской Федерации и Саудовской Аравии. Камерунец болел за российскую команду, исполняя танец живота и озвучивая разные кричалки.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", о Ригобере мало что известно - он не активен в сети, зато общителен в реальной жизни. Он работает шоуменом, ведет разные праздники и является R’n’B-исполнителем. Тело в российский триколор он раскрашивает не впервые. Очевидцы отмечают, что его часто видят в районе Люберец.