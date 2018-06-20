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Росстат сообщил о падении цен на бензин

Росстат сообщил о падении цен на бензин

 Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0

Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0
Гройсман: К длительному падению украинской экономики привела некомпетентность властей

Гройсман: К длительному падению украинской экономики привела некомпетентность властей

 Омбудсмен Украины передала Сенцову письма Порошенко и вице-спикера Рады

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19:01   20 Июня 2018
Весь мир

Хакеры взломали крупную криптовалютную биржу Bithumb

Хакеры взломали крупную криптовалютную биржу Bithumb

Киберпреступники похитили с биржи более 30 миллионов долларов. Руководство компании пообещало возместить ущерб обманутым пользователем.

Крупная криптовалютная биржа Южной Кореи временно приостановило вывод средств после хищения более 35 миллиардов вон со счетов пользователей. Атака произошла 20 июня, пишет издание Bitcoinist.

Руководители бирже не сообщают, с каким именно счетов похитили деньги, но обещало возместить убытки. Оставшиеся активы компания перевела на «холодный» кошелек и попросила прекратить взнос депозитов.

После заявлений о взломе, цена Bitcoin упала на сто долларов, хотя ранее ценность криптовалюты росла. Сейчас курс монеты составляет около шести тысяч долларов. Общая капитализация рынка криптовалют снизилась на восемь миллиардов.

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Автор: Надежда Егорова
#криптовалюта #южная корея #bithumb
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