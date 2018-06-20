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Росстат сообщил о падении цен на бензин

Росстат сообщил о падении цен на бензин

 Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0

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Гройсман: К длительному падению украинской экономики привела некомпетентность властей

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18:55   20 Июня 2018
Экономика

Сельхозпродукция подорожает из-за роста цен на бензин — Набиуллина

Сельхозпродукция подорожает из-за роста цен на бензин — Набиуллина

Снижение акцизов и антимонопольное регулирование сдержат рост цен на бензин, однако «некоторый эффект» может наблюдаться, сказала глава Банк России.

По ее словам, если цены на бензин продолжат расти, тогда сельхозпродукция подорожает на один-два процента через издержки. Набиуллина объяснила, что доля потребления горюче-смазочных материалов в себестоимости ряда видов сельхозпродукции немаленькая и зависит от вида продуктов.

«По нашим оценкам, это может привести к удорожанию стоимости продукции», — добавила председатель Центрального банка РФ.

Набиуллина отметила, что в стране произошло импортозамещение, и доля российской сельхозпродукции составляет 75 процентов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #цб рф #бензин #цены
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