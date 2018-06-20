Сельхозпродукция подорожает из-за роста цен на бензин — Набиуллина

Снижение акцизов и антимонопольное регулирование сдержат рост цен на бензин, однако «некоторый эффект» может наблюдаться, сказала глава Банк России.

По ее словам, если цены на бензин продолжат расти, тогда сельхозпродукция подорожает на один-два процента через издержки. Набиуллина объяснила, что доля потребления горюче-смазочных материалов в себестоимости ряда видов сельхозпродукции немаленькая и зависит от вида продуктов.

«По нашим оценкам, это может привести к удорожанию стоимости продукции», — добавила председатель Центрального банка РФ.

Набиуллина отметила, что в стране произошло импортозамещение, и доля российской сельхозпродукции составляет 75 процентов.