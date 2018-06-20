Гройсман: К длительному падению украинской экономики привела некомпетентность властей

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна обладает «колоссальным» потенциалом, а ее экономика падает на протяжении десятилетий из-за некомпетентности властей.

Слова украинского премьера в среду приводит агентство УНИАН. По мнению Владимира Гройсмана, у Киева сейчас есть все технологии – от освоения недр до космических технологий, но представители властей всеми силами препятствуют проведению в стране необходимых экономических изменений.

«Почему мы десятилетиями падаем? Потому что имеем неквалифицированное, нечестное управление страной», - заявил премьер, отметив также: - «На этом пути всем, кто хочет что-то изменить, находятся те, которые пытаются вязать узлы либо на ноги, либо на руки, либо на шею».

Напомним: ранее Гройсман, говоря о проблемах украинской экономики, главной из них назвал внешний долг, который превышает 65 миллиардов долларов. Также он отметил, что Киеву без помощи МВФ будет не просто найти деньги на выплату процентов по внешнему долгу.