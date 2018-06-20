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Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0

Матч ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия закончился со счетом 1:0

 Москалькова планирует посетить Вышинского 23 июня

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19:17   20 Июня 2018
Россия

США могут отменить пошлины против Канады и Мексики

США могут отменить пошлины против Канады и Мексики

Вашингтон может отменить ввозные пошлины на сталь из Канады и Мексики в том случае, если договорятся с этими странами по торговле в целом.

Об этом сообщил в финансовом комитете сената глава Министерства торговли Уилбур Росс. Он подчеркнул, что это произойдет, если переговоры по зоне свободной торговли НАФТА в итоге приведут к новому соглашению.

США, Канада и Мексика в настоящее время проводят переговоры по актуализации НАФТА по требованию американского лидера Дональда Трампа. Перспективы нового соглашения пока неизвестны, однако в течение этого года оно вряд ли будет заключено по причине особенностей графика работы Конгресса США, а также из-за выборов в Мексике.

США, ссылаясь на свои меры по обеспечению нацбезопасности, в марте текущего года ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10% в страну. В отношении Европейского союза и ряда других государств они вступили в силу с начала июня. Практически все страны, столкнувшиеся с мерами, теперь готовы делать ответные шаги.

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Автор: Алла Ларионова
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