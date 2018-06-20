Госдума поддержала проект о повышении экспортных пошлин на бензин

Поправка позволит правительству до конца 2018 года вводить вывозную таможенную пошлину на бензин в размере до 90 процентов от пошлины на нефть, сообщил заместитель министра финансов РФ Илья Трунин.

По его словам, аналогичную меру применяли в 2011 году. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал правительственную поправку. Сейчас экспортная пошлина на бензин составляет 30 процентов.

Правительство ожидает, что в 2019 году не будет необходимости повышать пошлины на экспорт бензина. В стране заработает нефтяной налоговый маневр, предусматривающий снижение экспортных пошлин на нефть при росте налога на добычу полезных ископаемых.